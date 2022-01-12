Кожна родина повинна мати вдома "тривожну" валізу або заплічник для виживання на випадок бойових дій або надзвичайних ситуацій, розповів Суспільному інструктор центру оперативної й тактичної підготовки з Кропивницького Анатолій Сопільняк. Що в ньому має бути?

"Тривожна" валіза необхідна під час евакуації на випадок бойових дій, стихійних або техногенних катастроф. Якщо її збирати завчасно, потрібно дві години, каже Анатолій Сопільняк.

Складати речі на випадок екстрених ситуацій можна в сумку, портфель, валізи для подорожей, туристичний заплічник. "Найкраще – це туристичний рюкзак, від 60-70 літрів. По-перше, сюди багато що може поміститися, по-друге, у кожному туристичному рюкзаку є плащ, який накидається на рюкзак і він не мокне".

Радить воду та їжу взяти на три дні. Воду – з розрахунку два літри на одну людину. Замість консерви – вироби з пшеничного борошна. "Вони насичені вуглеводами і, якщо їх з’їсти, великий період часу людина не захоче їсти", – говорить інструктор.

Інструкторка з домедичної допомоги й тактичної медицини Марина Нестеренко вважає, найголовніше у валізі – аптечка. Для обробки ран туди слід покласти спиртові розчини, перекис водню, лейкопластирі; пігулки від розладів шлунку та температури.

До "тривожної" валізи слід включити сигнальні пристрої: свисток, ілюміновані палички, які починають світиться після розлому.

З предметів гігієни та одягу потрібно брати мінімум.

Командир 12-го територіального загону Української добровольчої армії Ігор Козуб має дві "тривожні" валізи. Їх бере в зону бойових дій, на передову їздить п’ять років.

Суспільне: Кропивницький "Тривожні" валізи Ігоря Козуба

Без врахування бронежилета, вага якого 18 кілограмів, з формою та речами для побуту, військова "тривожна" валіза може важити 30 кілограмів. Зброя та боєприпаси її обов’язковий елемент.

Валентина Кулачко переїхала в Кропивницький з Луганської області сім років тому. Розповідає, коли в її рідному місті Лутугине людей забирали з підвалів та бомбосховищ, кожен брав те, що вціліло. Найголовніше, вважає, взяти документи. "Якщо ти маєш документи, то у якому куточку України ти не був, тобі завжди нададуть якесь житло, якийсь дах над головою. От ми у Кіровоградській області починали з кружки та ложки".

Читайте також