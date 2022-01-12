У Кропивницькому в рамках благодійної акції збирають пелюшки та підгузки. Їх передадуть у відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні. Про це Суспільному розповіла ініціаторка акції Наталія Говоріна.

За її словами, потрібні пелюшки, пошиті з таких тканин, як ситець, муслін, бязь та фланель.

"Коли ми проводили передноворічну благодійну акцію і передавали у фонд “Янгол життя” подарунки, зібрані до "Скарбнички хоробрості", то дізналися, що у відділенні інтенсивної терапії є постійна потреба у пелюшках. Тому й вирішили протягом перших тижнів січня влаштувати збір саме цих речей. Хто немає пелюшок, то може приносити памперси".

За словами Наталії Говоріної, охочі долучитися до благодійної ініціативи, можуть купити шматок тканини розміром метр на метр, з якого медсестра у лікарні пошиє пелюшку.

"Поки містяни не дуже активно долучаються до благодійної акції "Пелюшки для малюків", думаю це пов'язано з новорічними святами. Але, я впевнена, що в родинах часто буває, коли малюки виростають із пелюшок і памперсів швидше, ніж їх встигають використати. У такому випадку цими залишками можна просто поділитися".

Збиратимуть пелюшки та памперси у Гончаренко центрі до 17 січня.

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