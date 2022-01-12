У Кропивницькому готуються до продажу антибіотиків за електронними рецептами

У Кропивницькому аптекарі готуються до продажу антибіотиків за електронними рецептами, сімейні лікарі пояснюють пацієнтам про нововведення. З 1 квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть тільки за електронними рецептами, в лікарнях відстежуватимуть їхнє споживання. Суспільне дізнавалось, чому держава бере під контроль продаж антибіотиків.

Наказ міністерства охорони здоров’я України №1971 від 16 вересня 2021 року зобов’язує лікарів з 1 квітня 2022 року виписувати лише електронні рецепти на лікарські засоби, які згідно з інструкцією підлягають відпуску за рецептом.

Чому важливо контролювати обіг антибіотиків

Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук потребу контролю обігу антибіотиків пояснила звиканням організму до їхнього впливу і, відповідно, зниженням ефективності лікування ними: ”Безконтрольне споживання пацієнтами антибіотиків призводить до того, що організм звикає до них, вони не видають лікувального ефекту, не діють на людський організм. Це дуже велика проблема, яка називається антибіотикорезистентність, тобто стійкість до препаратів”.

За словами Надії Оперчук, з початку карантину об’єми споживання антибіотиків в Україні збільшилися у понад два рази. Видача ж електронних рецептів дозволить контролювати лікарів, пацієнтів і аптеки.

Думка лікаря

За словами сімейного лікаря Дмитра Королькова, в середньому, приймає 70 пацієнтів щотижня. Антибіотики призначає двом-трьом: ”Антибіотики призначають в тому випадку, коли ми підозрюємо або маємо докази бактеріальної інфекції”.

Нерідко його пацієнти просять виписати їм антибіотик – розповів лікар. Дехто вже приймає антибіотики, коли звертається до нього, доводиться їх відміняти: ” Українці дуже люблять антибіотики. Це якась віра в щось чарівне. Більше того, чим дорожчий цей антибіотик, тим ефективніший, на думку пацієнта, він має бути. Це дуже велика проблема”.

За словами Дмитра Королькова, на кожному паперовому рецепті, який виписує, ов’язково ставить печатку. З 1 квітня, сказав, видаватиме тільки електронні рецепти. Їх можна буде роздрукувати на папері: ”Трошки не готовий морально. Тому що зараз електронна система працює з перебоями. Якщо ж у нас з’явиться можливість працювати швидше, то впровадження електронних рецептів – це крок вперед”.

Суспільне: Кропивницький Паперовий бланк рецепту (ліворуч) та електронна форма рецепту (праворуч)

Що потрібно, щоб отримати електронний рецепт

звернутися до свого сімейного лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я;

пацієнту надходить код;

код потрібно показати в аптеці;

фармацевт має дати ліки тільки за відповідним призначенням лікаря.

Чи готові аптекарі

В аптеці на бульварі Студентський у Кропивницькому протягом останніх двох років антибіотиків купують вдвічі більше ніж до початку карантину – розповіла завідувачка аптеки Ольга Касьянова: ”Згідно наказу міністерства охорони здоров’я №360, антибіотики та препарати, які відпускаються за рецептами лікаря, відпускаються за паперовими рецептами з печатками лікарів. Більшість людей, зазвичай, звертаються не з офіційним рецептом з печаткою, а з лікарським призначенням, написаним на папірці. Це перелік препаратів, які лікар призначає для лікування”.

За словами завідувачки аптеки, працювати з електронними рецептами готові: ”Програма у нас працює, відпускаємо через неї й інші препарати”.

Що кажуть відвідувачі аптеки

Кропивничанин Андрій Шевченко підтримує продаж антибіотиків за рецептами: ”Багато людей лікуються самі, не розуміючи, що їдять. Це ж не просто аскорбінка, яку купив і з’їв. Потрібно, щоб порядок був, з лікарем треба узгоджувати, щоб собі проблем не наробити”.

Кропивничанка Раїса Пєткова вважає, що в деяких ситуаціях зручніше купувати ліки без рецепта: ”Думаю, це не дуже буде зручно. Іноді треба купити ліки без рецепту. Я – медична сестра за професією, тому знаю, які треба ліки. Тим паче до лікаря потрапити не так просто – потрібно записатися, минає час. Буває, що терміново потрібно”.