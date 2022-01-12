Інфекційна лікарня. Що виявила комісія під час перевірки

Комісія управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації виявила порушення вимоги статті 139 Кодексу Законів про працю України "Обов’язки працівника" у медичних працівників "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб". У лікарні комісія працювала 4 – 6 січня.

Член комісії управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Віктор Кадінов говорить, що колишня директорка закладу Світлана Федорова, заступниця директора Алевтина Дем’яненко, начальниця відділу кадрів, помічниця директора порушили вимоги статті 139 Кодексу Законів про працю України "Обов’язки про працю". Тільки станом на 12 січня Ярослава Студзинська та члени комісії змогли безперешкодно увійти до кабінету відділів кадрів та бухгалтерії.

"Коли ми зайшли сьогодні туди, не всі документи, які ми запросили, були надані. Посилались на те, що колись співробітники правоохоронних органів провели виїмку цих документів. Копії протоколів виїмки нам не надали. Коли працювала комісія 4 січня в цій установі, начальник відділу кадрів та помічник директора перебували в холі, але не заходили до кабінетів, де визначені їхні робочі місця. Це є порушенням не тільки 139 статті Кодексів Законів про працю України, але і умов колективного договору, який укладений між адміністрацією цієї установи та профспілковим комітетом", — говорить Віктор Кадінов.

Невиконання своїх посадових обов’язків та перешкоджання в’їзду до медичного закладу – такі висновки оприлюднила комісія управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації стосовно заступниці директора "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб". Жінка говорить, що такі висновки не відповідали дійсності.

"Це не є правдою. У достатній кількості вільні ліжка, тому швидкі заїжджають на територію і хворі приймаються безперешкодно. До речі, вся кавалькада машин з управління охорони здоров’я змогла заїхати. Заступник директора з інфекційного контролю має право перебувати на території всього закладу у будь-який час безперешкодно на території будь-якого відділення. Мені чиновники з управління охорони здоров’я вказують сісти на місце, то я вважаю це неприпустимо", — сказала Алевтина Дем’яненко.

Алевтина Дем’яненко каже, з виконувачкою обов’язків директора закладу Ярославою Студзинською надалі перебувають у конфлікті.

"Я їй запропонувала комунікувати безпосередньо зі мною, тому що я заступник, який дуже довго тут працюю і знаю, хто за що відповідає і це лишило б її необхідності читати посадові інструкції і безпосередньо вона була б ознайомлена з працівниками на робочих місцях. Вона відмовилась", — говорить Алевтина Дем’яненко.

Виконувачка обов’язків директора "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб" Ярослава Студзинська говорить, що комісію управління охорони здоров‘я Миколаївської облдержадміністрації запросила до закладу для того, аби налагодити повноцінну роботу між працівниками.

"Вони на зараз не виконують свої службові обов’язки. Вони постійно перебувають у коридорі з телефоном, знімають, обговорюють. Будуть правоохоронні органи з цим розбиратись, тому що дуже багато було чого сказано, багато було зроблено, на відео було зафіксовано. Моя задача зараз не влаштовувати бойкот і не робити якихось поспішних рішень", — сказала Ярослава Студзинська.

Юрист Андрій Климович говорить, що санкція 139 статті Кодексу Законів про працю України передбачає догану або звільнення працівника.

"Висновки комісії законні, якщо не доведене інше судом. Якщо ставити питання: чи є підстава до притягнення до дисциплінарно відповідальності безпосередньо, то лише власник, керівник закладу приймає рішення щодо притягнення когось зі своїх працівників до дисциплінарної відповідальності", — розповів Андрій Климович.

Що відомо

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати проголосували за звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової.

Під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації 4 січня 2022 року представили Ярославу Студзинську. Вона буде виконувати обов'язки директорки Обласного центру лікування інфекційних хвороб. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Віталій Кім.

Новопризначена виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська не змогла 4 січня приступити до виконання своїх обов’язків. У лікарні відмовились приймати її документи.

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