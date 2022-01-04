Новопризначена виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська не змогла 4 січня приступити до виконання своїх обов’язків. У лікарні відмовились приймати її документи.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла Ярослава Студзинська.

У кабінеті відділу кадрів Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб новопризначена виконувачка обов’язків директора Ярослава Студзинська намагалася подати документи, аби приступити до виконання своїх обов’язків. Працівники лікарні їй перешкоджали.

"Я була призначена на посаду для того, щоб виконувати свої обов’язки. А зараз я зіткнулася з тим, що мене просто не пускають на роботу. Відділ кадрів заперечує всі витяги і рішення прийняття на роботу. Запис у трудову книжку обіцяє зробити протягом 10 днів, хоча постановою і рішенням вони мають прийняти мене на роботу", — говорить Ярослава Студзинська.

У лікарні вже є виконувачка обов’язків — це заступниця директора Алевтина Дем'яненко. За словами ексдиректорки лікарні Світлани Федорової, на цю посаду 24 грудня 2021 року її обрав на загальних зборах колектив лікарні, зібравши понад 170 підписів.

"У статуті прописано, що трудовий колектив та профспілка, а також загальні збори колективу можуть призначати, якщо влада нічого не робить. Йде кінець року, виплати зарплати, договори. Що було робити лікарні? Діяли згідно статуту", — розповіла Світлана Федорова.

"Власником закладу є обласна рада. У 2020 році рада видала порядок і постанову, згідно з якою звільняється і призначається директор. До цього часу обласна рада нікого не призначила. Крім цього, там є пункт, що на момент, коли звільняється директор, призначається особа, яка є штатним співробітником лікарні", — говорить заступниця директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Алевтина Дем'яненко.

На посаду виконувачки обов’язків директорки Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярославу Студзинську (завідувачку токсико-терапевтичним відділенням Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги) призначив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Таке розпорядження він підписав 30 грудня 2021 року.

"Рішенням сесії обласної ради №36 від 3 березня 2021 року пункт 3, це те, на що посилаються працівники лікарні. Цей пункт скасовуваний. Віталій Кім мав повне право призначати людину не з колективу лікарні", — розповідає заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров.

За словами юриста Юрія Барка, колективу лікарні треба наполегливо вимагати від засновника, Миколаївської обласної ради, проводити конкурс на цю посаду.

"Те, що люди проти, це право кожного. Якщо це перешкоджає виконанню людиною трудових обов’язків, ще й яку призначили наказом — це порушення трудового права", — сказав Юрій Барк.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва щодо ситуації в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб, який підпорядковується обласній раді, від коментарів відмовилася.

Що відомо

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати проголосували за звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової.

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