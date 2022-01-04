Під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації 4 січня представили Ярославу Студзинську. Вона буде тимчасово виконувати обов'язки директорки Обласного центру лікування інфекційних хвороб. Відповідне розпорядження зачитав заступник голови ОДА Юрій Гранатуров.

"Призначити виконувачкою обов’язків директорки "Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб" з 31 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року Студзинську Ярославу Василівну", — сказав Юрій Гранатуров.

У 2009 році Ярослава Студзинська закінчила Запорізький державний медичний університет, два роки навчалася в докторантурі.

"Я працювала на посаді завідувачки токсико-терапевтичного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва, маю вищу категорію з терапії та токсикології. Якщо взяти нашу теперішню ситуацію, то я розумію всі хвилювання та всю тривогу, тому я хочу всіх заспокоїти та сказати, що як лікар-адміністратор маю достатню кваліфікацію", — сказала Ярослава Студзинська.

Ярослава Студзинська розповіла, що не планує йти в політику.

Що відомо

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати проголосували за звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової.

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