Російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі". Про це заявив заступник міністра оборони справ Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія-НАТО 12 січня.

Він заявив, що Москва не раз пропонувала НАТО вжити заходів для деескалації ситуації, але Альянс їх ігнорував. "Це створює передумови виникнення інцидентів і конфліктів, підриває основи безпеки".

За словами Фоміна, у відносинах Росії та НАТО потрібно вирішити три ключові проблеми: гарантії нерозширення Альянсу за рахунок України та інших країн, нерозміщення в Європі американських ракет малої та середньої дальності і обмеження військової діяльності на континенті.

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Альянс зараз "повернувся до 1949 року" і виділяє "колосальні ресурси" на стримування Росії, що, як він стверджує, діє на будь-які спроби вибудувати загальноєвропейську безпеку на інших принципах.

"Спроби створити (систему ред.) безпеки без Росії є контрпродуктивними, приреченими на провал. Ми не дамо цього зробити. Якщо НАТО переходить на політку стримування, (політика Росії — ред.) це буде контрстримування. Якщо це буде залякування, то буде контрзалякування", — додав Грушко.

За словами заступника міністра закордонних справ Росії, для деекскалації "треба примусити Київ виконувати Мінські домовленості", що начебто призведе до зникнення загроз безпеці й територіальній цілісності України. Натомість Росія вживатиме всіх заходів, щоб не допустити "утисків законних інтересів своєї оборонної безпеки".

Коментуючи перспективу переговорів Росії та НАТО, Грушко заявив про "фундаментальні відмінності в підходах" сторін, через які не вийшло ухвалити "конкретний алгоритм подальших дій".

Нагадаємо, що в ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Так, у Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою.

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Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

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