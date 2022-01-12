10 січня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін відвідала Дніпропетровщину та зустрілася з місцевими очільниками влади. Про що говорили - дипломатка розповіла в етері програми «Сьогодні. Головне».

"Це моя друга поїздка до Дніпра, перша була два роки тому. Я зустрілася з очільником обладержадмінстрації та іншими посадовцями, а також членами спільноти. Ми обговорили ситуацію в Дніпрі, з якими викликами стикаються люди, наскільки вони стурбовані російською агресією. Адже Дніпро є форпостом на сході", - розповіла Крістіна Квін.

Російська агресія

Тимчасово повірена каже: останній раунд американської-російської зустрічі, який завершився 10 січня у Женеві, був спричинений саме через накопичення російських військових на кордоні з Україною і агресивною риторикою.

"Росія заявляє якісь неправдиві речі, каже, що Україна є агресором, але видно, ще це неправда. Ми заохочуємо Росію до дипломатичного вирішення питань і вважаємо, що дипломатичний шлях є єдиним логічним і правильним рішенням", - каже Крістіна Квін.

Судова реформа та обрання голови САП

За словами дипломатки, США вважають, що реформи є надзвичайно важливими, вони зміцнять Україну та наблизять до Європи і нададуть право на вступ у НАТО і Євросоюз.

"Дуже важлива судова реформа, у ній було досягнуто прогресу, але є проблема. Процес відбору голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав зайняти близько трьох місяців, проте він триває більше року. Деякі учасники комісії відмовляються завершити останній крок цього відбору", - каже жінка.

Як зазначає Крістіна Квін, затримка затвердження кандидатури пов`язана начебо з перевіркою кандидатури на посаду - Олександра Клименка. Проте перевірка кандидатів була на самому початку, вона завершена. Просто зараз певні члени комісії не хочуть затверджувати кандидатуру, це лише тактика затримування прогресу.

Санкції у разі наступу російських військ на Україну

За словами Тимчасово повіреної у справах США в Україні, якщо Росія вирішить вжити щодо України більш агресивні дії, то реакція США буде сильною і швидкою. Вона матиме значний негативний вплив на економіку Росії і значно її ослабить.

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