У Краматорську провели екотолоку

Екоторби, захисні маски, подушки ручної роботи тощо представили майстрині центру реабілітації для людей з інвалідністю "Донбас" на екотолоці. Так, кажуть, хотіли привернути увагу краматорців до проблем екології. На вторговані гроші планують купити ниток та розпочати шити одяг для тварин з притулку. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Майстриня Джульєтта Площинська розповіла журналістам Суспільного, що займається перероблюванням вживаних речей близько двох років. На екотолоці вона представила екологічні пакети.

"Це дуже актуально, але поки що не розвинене, дуже багато потрібно зусиль докласти, щоб це пустити в народ і це стало актуальним", — додала швачка Джульєтта Площинська.

Ідея створити апсайклінгову майстерню на базі центру реабілітації людей з інвалідністю належить членкині громадської організації "Жінки та діти з інвалідністю Північного Донбасу" Олені Савченко.

"Подивившись навіть у вікно, ми бачимо скільки сміття нас оточує, проблема екології просто кричить. Другий момент - працевлаштування, ви ж знаєте, як важко людям з інвалідністю отримати додатковий заробіток", - керівниця проєкту "Створення соціальної апсайклінгової майстерні, як один зі шляхів збереження довкілля", — розповіла Олена Савченко.

За словами Олени, далі разом з жінками вони планують шити одяг для собак благодійного фонду "Друг". За гроші, отримані від виставки-продажу, майстрині планують купити нитки.

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