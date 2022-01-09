Під Житомиром утворився затор від Високої Печі – у ДТП потрапили три автівки

9 січня у другій половині дня від Високої Печі до села Тетерівка, що під Житомиром, утворився затор – у ДТП потрапили три автівки. Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного Олена Слободенюк.

За її інформацією, станом на 14.30 затор тягнувся від Високої Печі – рух автомобілів фактично було паралізовано. У районі села Тетерівка трапилася ДТП за участю кількох легковиків. На місці перебували автомобілі поліції та евакуатор.

Фото: Олена Слободенюк для Суспільне.Житомир Затор під Житомиром

Фото: Олена Слободенюк для Суспільне.Житомир

Фото: Олена Слободенюк для Суспільне.Житомир

Фото: Олена Слободенюк для Суспільне.Житомир

Фото: Олена Слободенюк для Суспільне.Житомир

О 16.45 у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Алла Ващенко розповіла, що в ДТП потрапили три легкові автомобілі, у результаті чого і утворилася тягнучка.

"ДТП за участю "ВАЗ", "Фольксвагена" та "Форда" трапилася близько 13.00 між селом Тетерівка та Перлявка. Попередньо водій "вазівки" не врахував дорожню обстановку і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем "Фольскваген" та "Форд" За попередньою інформацією в одній з автівок була дитина, яка у результаті ДТП розсікла брову. В одній із автівок спрацювала подушка безпеки. Поки що повідомляють про легкі тілесні ушкодження. Учасники ДТП оформили європротокол", – розповіла Алла Ващенко.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Станом на 16.45 рух відновили, однак тягнучка на дорозі залишалася.

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