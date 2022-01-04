У Житомирі працівники обласного управління Державної міграційної служби почали оформлювати біометричні документи за новими цінами. Це стосується паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління Державної міграційної служби Анатолій Федорчук.

За його словами, вартість послуг на паспорти з першого січня 2022 року змінюється.

"Основною причиною здорожчання паспортних документів стало підвищення поліграфкомбінатом "Україна" вартості бланка паспорта, – каже Анатолій Федорчук. – Оформлення паспортного документа для виїзду за кордон нині становить 733 гривні. Це двадцять робочих днів. До десяти робочих днів – 1085 гривень. Вартість паспорта громадянина України у вигляді ID картки – 372 гривні, терміново – 498 гривень".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Федорчук

За словами Анатолія Федорчука, вартість послуг зросла від дев'яти до 39 гривень.

"На оформлення нетермінових документів вартість зросла на дев'ять гривень, – каже Анатолій Федорчук. – На оформлення термінових – на 39 гривень".

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Альона прийшла до управління Державної міграційної служби, аби отримати паспорт для неповнолітньої дочки, а Тетяна – для сина.

"Хотілося б, щоб вартість залишалася незмінною, але вже, як є", – каже відвідувачка обласного управління Державної міграційної служби Альона.

Фото: Суспільне Житомир Альона

Фото: Суспільне Житомир

"Мені здається, що ціни на все ростуть, тому до цього вже звикли", – каже відвідувачка обласного управління Державної міграційної служби Тетяна.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна

Фото: Суспільне Житомир

Нині в області працюють 25 підрозділів Державної міграційної служби.

"Громадяни мають можливість звертатися за оформленням документів не тільки за місцем реєстрації, а й до будь-якого підрозділу міграційної служби", – каже представниця обласного управління Державної міграційної служби Олена Чупріна.

Фото: Суспільне Житомир Олена Чупріна

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

У Житомирі зросте вартість проїзду у громадському транспорті.

У селі Барашівка на Житомирщині призупинили будівництво нового мосту через річку Лісова.

На Житомирщині невідомі зруйнували гранітні плити над могилами на кладовищі.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber