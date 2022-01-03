З 10 січня 2022 року у Житомирі збільшиться вартість проїзду у громадському транспорті. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.

За його словами, збільшення вартості проїзду відбуватиметься у два етапи.

"Ми оприлюднили проєкт рішення щодо підняття вартості проїзду у громадському транспорті, – каже Олександр Шевчук. – Зміна вартості проїзду відбуватиметься у два етапи. Перше підняття – з 10 січня, яке оприлюднено в проєкті рішення. А вже щодо економічності, обґрунтованості наступного етапу підняття тарифів перевізники, представники комунальних підприємств обговорюватимуть знову".

За словами Олександра Шевчука, з 10 січня вартість проїзду в маршрутках готівкою чи банківською карткою становитиме 10 гривень, в електротранспорті – вісім гривень. Вигідніше буде розраховуватися за проїзд карткою житомирянина чи транспортною карткою: вісім гривень – в маршрутках, шість гривень – в електротранспорті.

Вартість проїзду для учнів поки не змінюватимуть – три гривні, але змінити вартість проїзду для школярів планують вже з першого липня 2022 року – чотири гривні за поїздку.

Тоді ж збираються підвищити вартість готівкового та безготівкового проїзду в електротранспорті.

Читайте також

У селі Барашівка на Житомирщині призупинили будівництво нового мосту через річку Лісова.

На Житомирщині невідомі зруйнували гранітні плити над могилами на кладовищі.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber