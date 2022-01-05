5 січня на злітну смугу міжнародного аеропорту "Житомир" приземлився "Боїнг-737-400", який виконав перший прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир". Про це Суспільному розповів власник авіакомпанії Олексій Янчук.
Літак "Боїнг-737-400" прилетів до житомирського аеропорту без пасажирів. У складі екіпажу чотири людини – пілоти та бортінженери.
"Вилітали ми із Єревану, летіли три години. Приземлення пройшло добре. У польоті техніка працювала справно", – розповів командир літака Валерій Стародубець.
Упродовж січня авіалайнер обстежуватимуть інженери.
"Аеропорт у 2021 році отримав статус міжнародного. Це є перший рейс за всю історію житомирського аеропорту. Літак буде проходити тут технічне обслуговування", – розповів кореспондентам Суспільного власник аеропорту Олексій Янчук.
За словами Олексія Янчука, у 2022 році за гроші держбюджету планують добудувати злітну смугу, що дозволить почати міжнародні пасажирські авіаперевезення.
"Будуть виконані роботи з продовження і розширення злітної смуги, а також збудують новий перон і нові руліжні доріжки. Після цього ми плануємо робити рейси на Європу і внутрішні рейси. Першим буде чартерний рейс "Житомир-Одеса" і "Житомир-Батумі", – поінформував Олексій Янчук.
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