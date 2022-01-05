5 січня на злітну смугу міжнародного аеропорту "Житомир" приземлився "Боїнг-737-400", який виконав перший прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир". Про це Суспільному розповів власник авіакомпанії Олексій Янчук.

Літак "Боїнг-737-400" прилетів до житомирського аеропорту без пасажирів. У складі екіпажу чотири людини – пілоти та бортінженери.

"Вилітали ми із Єревану, летіли три години. Приземлення пройшло добре. У польоті техніка працювала справно", – розповів командир літака Валерій Стародубець.

Фото: Суспільне Житомир Валерій Стародубець каже, що політ пройшов добре

Фото: Суспільне Житомир "Боїнг-737-400" виконав прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир"

Фото: Суспільне Житомир "Боїнг-737-400" на злітній смузі аеропорту "Житомир"

Упродовж січня авіалайнер обстежуватимуть інженери.

"Аеропорт у 2021 році отримав статус міжнародного. Це є перший рейс за всю історію житомирського аеропорту. Літак буде проходити тут технічне обслуговування", – розповів кореспондентам Суспільного власник аеропорту Олексій Янчук.

Фото: Суспільне Житомир Аеропорт "Житомир" отримав статус міжнародного у 2021 році

Фото: Суспільне Житомир Аеропорт "Житомир"

Фото: Суспільне Житомир

За словами Олексія Янчука, у 2022 році за гроші держбюджету планують добудувати злітну смугу, що дозволить почати міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Фото: Суспільне Житомир Олексій Янчук каже, що у 2022 році аеропорт "Житомир" добудовуватимуть

"Будуть виконані роботи з продовження і розширення злітної смуги, а також збудують новий перон і нові руліжні доріжки. Після цього ми плануємо робити рейси на Європу і внутрішні рейси. Першим буде чартерний рейс "Житомир-Одеса" і "Житомир-Батумі", – поінформував Олексій Янчук.

Читайте також

У Житомирі горіла офісна будівля Житомирської єпархії УПЦ Московського патріархату.

У Бердичеві захворіла жінка, яка була в контакті з однією з хворих на штам коронавірусу "Омікрон".

У Житомирі почали оформлювати біометричні документи за новими цінами.

У Житомирі зросла вартість проїзду у транспорті – вартість проїзду для школярів підвищуватимуть у липні.

На Житомирщині перевіряють інформацію щодо пошкодження з пневматичної зброї вікон в автобусі.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber