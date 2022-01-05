5 січня вночі сталася пожежа у Житомирі в офісній будівлі релігійної організації – Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Приміщення розташоване на перехресті вулиць Перемоги та Михайла Грушевського. У сусідній будівлі знаходиться головне управління Ощадбанку у Житомирській області. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла у двоповерховій цегляний будівлі Т-подібної форми, вкритій металочерепицею, орієнтовно на площі 600 квадратних метрів.

За викликом спрямували два відділення рятувальників Першої Державної пожежно-рятувальної частини. На місце події також направили додаткові сили та засоби підрозділів Житомирського гарнізону.

Загиблих та травмованих унаслідок пожежі немає.

Усі обставини події встановлюються.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Через пожежу рух громадського транспорту вулицею Перемоги та Грушевського частково обмежили. Тролейбуси № 2 та 3 не курсують. Про це повідомив заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.

За його словами, рух цих тролейбусних маршрутів відновиться у другій половині дня.

Фото: Суспільне Житомир

ОНОВЛЕНО на 09:20

У коментарі Суспільному заступник начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олег Держанівський розповів, що виклик диспетчери служби "101" отримали 5 січня о 6:07 ранку. На гасіння пожежі направили 10 одиниць техніки.

О 7:05 рятувальники локалізували пожежу. Будівлю "Ощадбанку", котра стоїть впритул до церкви, вдалося убезпечити від перекидання на неї вогню.

Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 квадратних метрів.

Зараз робота триває – пожежники розбирають конструкцію даху, котрий продовжує диміти. Попередня причина загоряння, за словами Олега Держанівського – потрапляння іскор від котла на дровах, яким опалювалося приміщення церкви.

Суспільне Житомир Рятувальники розбирають конструкцію даху

Суспільне Житомир Дах будівлі продовжує диміти

Суспільне Житомир Попередньо – будівля загорілася від іскор з котла на дровах, котрим опалювали приміщення

Суспільне Житомир На гасіння пожежі направили 10 одиниць техніки

"Ми зібрали все духовенство міста і долучили священників з інших благочинь , щоб винести все вціліле, всі особові справи, всі документи, а документи цінні, – каже секретар Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Сергій Грицаюк. – Коли хлопці закінчать працювати, ми подивимося. Є надія, що деякі документи збереглися".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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