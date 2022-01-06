Шостого січня більше 600 жителів Коростеня та району прийшли попрощатися з військовослужбовцем 95 десантно-штурмової бригади Ігорем Тичиною. 20-річний військовий помер після отримання поранення у зоні проведення бойових дій. Про це повідомив з Коростеня кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, з Ігорем Тичиною прощалися на центральному майдані Коростеня.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

"Це страшне горе і не тільки для рідних, а й для всіх свідомих жителів міста, – каже жителька Коростеня Наталія Аксьоненко. – Такий гарний хлопець. Йому тільки жити і дітей народжувати. Що тут сказати…серце крається".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Аксьоненко

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

"Ігор був талановитим спортсменом, гарною людиною, – каже вчителька Ігоря Тетяна Гончаренко. – Дуже шкода, що у такому віці покидають нас. Він любив свою родину, молодшу сестричку, шанував своїх рідних. Був дуже гарним дитям, тому не можна сьогодні без сліз".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Гончаренко

Фото: Суспільне Житомир

"Ігор був справжнім солдатом, – каже представник десантно-штурмової бригади Анатолій Гладченко. – Він виконував усі накази командирів. 27 грудня він виконував бойове завдання у зоні проведення Операції об'єднаних сил. На жаль. він отримав поранення під час чергування. Поранення виявилося фатальним".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Гладченко

Фото: Суспільне Житомир

"Новопреставлений Ігор виконав у першу чергу свій чоловічий обов'язок: захисника своєї Вітчизни, захисника своєї родини", – каже священник Житомирсько-Овруцької єпархії православної церкви України Василь Солонинка.

Фото: Суспільне Житомир Василь Солонинка

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

На Житомирщині від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

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