19-річного жителя Станишівської громади поліцейські підозрюють у причетності до пошкодження майже півтора десятка гранітних пам'ятників на сільському кладовищі. Досудове розслідування триває. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу поліції №1 Житомирського райуправління Володимир Колядич.

За його словами, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 297 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії для з'ясування обставин, зокрема, здійснили обхід жителів села та перевірили людей, схильних до правопорушень. У результаті викрили причетність до вандалізму 19-річного місцевого жителя. Він свою провину визнав та розповів про обставини.

"Хлопець живе неподалік цвинтаря разом із батьками, – каже заступник начальника відділу поліції №1 Житомирського райуправління Володимир Колядич. – За зібраними свідченнями, він часто ходить на кладовище за солодощами. За словами рідних, парубок має вади психічного здоров'я".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

За словами Володимира Колядича, у рамках подальшого розслідування кримінального провадження буде призначено судово-психіатричну експертизу, за результатами якої і вирішуватиметься питання про відповідальність. За чинним законодавством подібні протиправні діяння караються штрафом, піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі строком до трьох років.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Нагадаємо, 1 січня до Житомирського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителів села про вандалізм на цвинтарі у селі Слобода-Селець. Під час огляду правоохоронці зафіксували пошкодження гранітних пам'ятників на місцях поховання 14 людей. Також були виявлені та вилучені інші речові докази та слідова інформація.

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