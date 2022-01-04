Жителька Бердичева, у доньки котрої був підтверджений штам коронавірусу "Омікрон", захворіла і має схожі симптоми, що і в доньки. Про це Суспільному розповів завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко.

За його словами, фахівці лабцентру чекають остаточних результатів тестування. Наразі ж, каже Анатолій Головченко, відомо, що жінка двічі вакцинована, а її 41-річна донька, у котрої підтвердили захворювання на штам коронавірусу "Омікрон", не вакцинувалася жодного разу.

"Матір 41-річної жінки, у котрої підтвердили "Омікрон", захворіла пізніше від доньки – ймовірно, через те, що вона, на відміну від доньки, вакцинована. Поки що ми не визначали чи в неї саме "Омікрон", але у зв’язку з тим, що у її доньки було підтверджено "Омікрон", то ми припускаємо, що й у матері теж буде "Омікрон". По Бердичеву ми обстежили двох контактних осіб, які приходили до цієї родини в гості – сьогодні або завтра (4 або 5 січня – ред.) буде результат", – говорить Анатолій Головченко і додає, що у Житомирі також чекають результатів тестування однієї людини, яка була в контакті зі 62-річною житомирянкою, у котрої підтвердили "Омікрон".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Головченко

Вакцинована бердичівлянка хворобу переносить легше, ніж її невакцинована 41-річна донька, розповів Анатолій Головченко. З його слів, загальна картина симптомів "Омікрону" практично не відрізняється від симптомів при інших штамах COVID-19 – у хворих спостерігається головний біль, нудота, температура до 38.

Що відомо

30 грудня 2021 року на сайті Житомирського обласного лабораторного центру опублікували повідомлення про те, що в області зареєстрували перші випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон". Захворювання підтвердили у 41-річної жительки Бердичева та 62-річної житомирянки. Обидві жінки приїхали з Італії – з різних регіонів і в різні дні. Наступного дня після приїзду у жінок з'явилися симптоми хвороби. Результати аналізів вказували на мутації, характерні для штаму "Омікрон".

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