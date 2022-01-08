На Українському радіо Дніпра триває цикл програм «Мандруємо Дніпром» – про загадки та легенди краю. Які таємниці минулого приховує місто на Дніпрі, щосереди в етері розказують історики та краєзнавці.

Новий випуск проєкту розповідає про вулицю Центральну в самому серці Дніпра. Вона розташована між площею Героїв Майдану та Європейським бульваром і йде паралельно проспекту Яворницького. Цю вулицю нечасто зауважують, але вона цікава, каже науковий співробітник Музею історії Дніпра, доцент Дніпровського національного університету Олег Репан.

Планувався торговельний майдан

За планами забудови міста кінця ХVIII століття, тут мала розташовуватися велика площа і мусив бути торговельний майдан.

"Річ у тому, що траса проспекту Яворницького, нашого центрального проспекту, була частиною Кримського шляху Козацької доби. Проспект Яворницького – це нижче частина нижньої Кримського шляху. А з верхньої гілки, яка йшла дещо вище, існував до слободи Половинці (нині центр Дніпра) спуск – там, де зараз сучасна вулиця Короленка. І, власне, це було використано для планування міста Катеринослав", – зазначає Олег Репан.

Сам Майдан мусив бути дуже великим, продовжує науковець. Він мав охоплювати сучасну Троїцьку площу, вулицю Короленка, вулицю Володимира Мономаха, саму Центральну вулицю, вулицю Липинського. Тут мала розташовуватися торговельна зона і до 1797 року тут пробували влаштовувати ярмарки. Удовж проспекту побудували дерев'яні крамниці.

"До речі, дуже цікаві крамниці були. Наприклад, обов'язковим елементом було те, що була зовнішня частина, накрита навісом, щоби людям було зручно підходити. Наявність цих крамниць заважала проведенню ярмарків і відповідно їх перенесли. Власне кажучи, побудова цих дерев'яних криниць вона і розділили величезний Майдан на дві різні частини. У другій половині ХIХ століття за допомогою купця Калабухова тут було зроблено невеличкий бульвар, сквер. І дуже часто навіть люди плуталися: то його називали сквером Калабухова, то – Центральним сквером", – розповів історик.

Будинок із заокругленням

Дискусія проте, як звати цю місцину – сквером, площею чи вулицею, тривала до 1910-х років. Перемогла "вулиця" і вона стала називатися Центральною, додає Олег Репан. За його словами, на ній збереглося кілька надзвичайно цікавих будинків.

https://commons.wikimedia.org/VKras Дніпро, будинок на Центральній вулиці 2/4

"Дуже цікавий будинок внизу, саме на вулиці Центральній 2/4. Він має напівзаокруглення, це будинок повоєнного часу. Але історія такого заокруглення, доволі рідкісного в нашому місті, – старша. До середини ХІХ століття його не було. Але потім тут побудували прибутковий будинок. І ось таке заокруглення з'явилася. І вже, коли в Другу світову війну будівля зазнала руйнування і її не можна було відтворити, архітектор, який проєктував новий будинок, використав це старе рішення –заокруглення", – каже Олег Репан.

http://www.ukrainica.org.ua/ukr/projects/misto Дмитро Скоробогатов, катеринославський і дніпропетровський архітектор, який жив н вулиці Центральній

Кілька цікавих будинків є трішки далі за ЦУМом. Наприклад, на Центральній, 12 стоїть двоповерховий купецький будинок. Поряд, на Центральній, 14, жила дуже відома купецька родина Бабушкіних.

"Взагалі чим цікава ця будівля? Тим, що вона певний час була навіть таким собі центром влади. Тут було кілька катеринославських повітових установ: військове присутствіє, з'їзд суддів і так далі. Але, як на мене, ще більш цікава ця будівля тим, що вона належала і в ній жив Дмитро Скоробагатов, один з найяскравіших наших катеринославських архітекторів", – додає Олег Репан.

Суспільне Дніпро Зараз на вулиці Центральній стоїть головна ялинка Дніпра

Поруч, на Центральній, 16, збереглася ще одна стара будівля – непоказний одноповерховий будинок ХІХ століття.

"Насправді він дивом вцілив. Такі одноповерхові крамнички для ХІХ століття були цілком звичні. Ми, дивлячись на цю будівлю, як у машині часу, можемо зануритися в 1870-і роки. Ось така Центральна вулиця і такий цікавий центр нашого міста", – зазначив Олег Репан.

Перша розповідь з циклу «Мандруємо Дніпром» – про Монастирський острів – тут

Друга розповідь – про «потьомкінську яму» – тут

Третя розповідь – про Воронцовський острів – тут

Четверта розповідь – про Семена Бардадима – тут

П'ята розповідь – про Феодосія Макаревського – тут

Шоста розповідь – про вулицю Вернадського – тут

Сьома розповідь – про вулицю Гоголя – тут

Восьма розповідь – про вулицю Гончара – тут

Дев'ята розповідь – про Новий Кодак – тут

Десята розповідь – про містечко Кам'янка Лівобережна – тут

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