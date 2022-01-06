Дніпрянка зібрала понад 1500 старовинних пісень Наддніпрянщини

У Дніпрі, керівниця фольклорного обрядового театру "Родослав" Наталія Братчик зібрала понад 1500 старовинних пісень Наддніпрянщини. За її словами, вона не тільки збирає, а й популяризує аутентичні пісні.

Наталія Братчик керівниця й засновниця фольклорно-обрядового театру «Родослав» у Дніпрі, який діє вже 14 років. Жінка каже: її колектив – це не тільки автентичні пісні й автентичний спів, це й народні дійства, обряди, танці, ігри. Про все те, чому вчить своїх вихованців, жінка не дізнавалася із книжок та етнографічних розвідок, а жила цим з дитинства.

Наталія все життя збирає старовинні пісні Придніпров’я і намагається їх не тільки зберігати, а й популяризувати.

" Я збираю пісні по селам, по людям, в інтернеті купляю їх. Колядка - це не просто пісня, це джерело знань про давні часи. Також колекціоную не лише пісні, а й обряди та одяг. У мене 57 стародавніх вишиванок", - розповідає колекціонерка.

Дніпрянка засмучена тим, що через пандемію люди зараз не ходять колядувати, навіть на репетиції збирається не більше шістьох людей, хоча в колективі близько 50 учасників. Сама ж Наталя ходить колядувати та щедрувати тільки до рідних та близьких.

"Взагалі традиційно можна було ходити колядувати тільки до своїх. Єдиним виключення були самотні старенькі люди, до яких колядники приходили не для того, щоб виколядувати у них шось, а навпаки віддати їм з того, що вони наколядували", - говорить керівниця театру.

Наталя пишаеться, що в її колективі співають так, як співали у давнину та зберігають аутентику давніх пісень, тим самим зберігаючи мову, яка існувала у ті часи".

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