Як святкують народження Христа представники різних конфесій у Дніпрі

7 січня представники української автокефальної православної церкви святкують Різдво, інша частина вірян вже відсвяткувала 25 грудня. У чому релігійна та історична різниця між цими датами та як відзначають це свято віряни різних конфесій — у матеріалі Суспільного.

Нині представники української автокефальної православної церкви за усталеною традицією святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 7-го січня. Проте останні роки православні також починають святкувати народження Ісуса вже з 25 грудня. Про це розповів керівник Дніпропетровсько-Запорізької єпархії Архімандрит Ніканор.

“Ми вже так само починаємо святкування Різдва Христового від 25 грудня, але календарно ще ніхто не готовий переходити, бо люди мають традицію. Христове Різдво - це початок церковного року, практично і календарного нового року. Щоб ми якраз з Христом народилися, щоб цей цілий рік прожили. За правилами, увечері на Різдво [6 січня] служиться велика Всенічна служба, яка пізніше переходить у святкування Різдва Христового”, - розповідає Архімандрит Ніканор.

Що каже про святкування Різдва 25 грудня історик

Старший науковий співробітник історичного музею ім. Яворницького Максим Кавун розповідає: на території сучасного міста Дніпра до Радянського Союзу головним зимовим святом вважали Різдво. Його відзначали 25 грудня усі віряни: католики, православні та протестанти.

“200 і 150 років тому Різдво було головним святом містян, це без сумніву. Бо релігійний менталітет тоді домінував. Сьогодні ми більше уваги приділяємо святкуванню Нового року. Різдво відзначали перед Новим роком з 24 на 25 грудня. Це дуже важливо розуміти. Святкування було дійсно релігійним і камерним. Не було якихось народних гулянь на Різдво. Люди йшли додому, заварювали обов’язково чай, була така традиція”, - говорить Максим Кавун.

Розбіжність у датах, каже історик, виникла з 1918 року. Тоді на території сучасної України радянська влада ввела григоріанський календар. Різдво почали святкувати вже 7 січня, а акцент головного свята зими змістили на 1 січня.

Різдво у протестантів розпочинається з адвентів

Представники протестантської “Дніпровської християнської церкви” починають підготовку до Різдва з адвентів протягом чотирьох тижнів до 25 грудня. Адвент - це зворотній відлік до Різдва. Під час нього у проповідях розповідають про Христа, а також готуються до святкового служіння. Пастор Максим Білоусов каже: це допомагає приділити увагу Ісусу Христу як головній фігурі свята.

“Ми святкуємо Різдво не просто двічі. Ми святкуємо його як мінімум протягом двох тижнів. Без того, що Бог прийшов у наш грішний світ - немає надії для людей. Тому Різдво це не лише зимове свято з подарунками - це торжество надії, коли Бог каже: Я про вас не забув, Я вас навідую”, - говорить пастор.

Як святкують римо-католики

Представники римо-католицької церкви святкують Різдво Ісуса Христа за юліанським календарем. За словами наставника римо-католицької церкви Марека Лісовського, урочисте зібрання на Різдво починається у темряві. Потім віряни запалюють свічки. Це символ того, що Бог народився та приніс своє світло. Після служіння у храмі відкривається святковий вертеп.

“Ми починаємо святкування Різдва 24 увечері - вечерею. Під час якої є звичаї ділення упадку - це білий прісний хліб, який ламаємо між собою і складаємо собі побажання. Це на знак того, що ми хочемо ділитися своєю любов’ю, хочемо віддати своє життя для друга”, - каже наставник римо-католицької церкви.

Частина вірян вже відсвяткувала Різдво 25 грудня, а представники української автокефальної православної церкви, за усталеною традицією, святкуватимуть Різдво Христове 7 січня.

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