За добу на Дніпропетровщині підтвердили 112 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 7 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 112 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 8 людей. Ще 239 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 243 300 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 231 274 мешканців області. Померли 8 930 людей.

Що відомо

Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хвор их.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Читайте також

Щеплення на Дніпропетровщині: 4 тисячі людей отримали бустерну та додаткову дози. У чому різниця

У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

Новий штам коронавірусу «Омікрон» вже на Дніпропетровщині

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро