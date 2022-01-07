За добу на Дніпропетровщині підтвердили 112 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 7 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 112 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 8 людей. Ще 239 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 243 300 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 231 274 мешканців області. Померли 8 930 людей.
Що відомо
- Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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