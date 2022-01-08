За добу в Україні підтвердили понад 3 тисячі випадків COVID-19

Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, серед тих, хто захворів, — 151 дитина та 37 медпрацівників. За минулу добу зафіксовано 76 летальних випадків від вірусу, 1 942 людей одужали. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 699 663 людини, подолали хворобу 3 508 451 особи, померли 97 164 людей.
У МОЗ також повідомили, що 8 січня центри та пункти вакцинації від коронавірусу відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад можна дізнатися тут або за телефоном 0 800 60 20 19. Від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 14 800 318 людей, з них першу дозу отримали 14 800 316 людей, дві дози – 13 950 698 людина, додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Що відомо
- Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Києві – 904.
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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