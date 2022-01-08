За добу в Україні підтвердили понад 3 тисячі випадків COVID-19

Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, серед тих, хто захворів, — 151 дитина та 37 медпрацівників. За минулу добу зафіксовано 76 летальних випадків від вірусу, 1 942 людей одужали. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 699 663 людини, подолали хворобу 3 508 451 особи, померли 97 164 людей.

У МОЗ також повідомили, що 8 січня центри та пункти вакцинації від коронавірусу відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад можна дізнатися тут або за телефоном 0 800 60 20 19. Від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 14 800 318 людей, з них першу дозу отримали 14 800 316 людей, дві дози – 13 950 698 людина, додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Що відомо

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Києві – 904.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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