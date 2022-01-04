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У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами
КОРОНАВІРУСВАКЦИНАМедицина

У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

Анастасія Коріновська
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У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами АР

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.

Як ідеться на сайті МОЗ України, в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Таким чином можна комбінувати такі вакцини:

  • Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)
  • Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Що відомо

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