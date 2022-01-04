У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.
Як ідеться на сайті МОЗ України, в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.
Таким чином можна комбінувати такі вакцини:
- Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)
- Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)
- Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)
Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.
Що відомо
- За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135.
- Міністерство охорони здоров'я 4 січня дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для осіб віком від 60 років. Записатись можна онлайн.
- 5 січня розглядатиметься питання впровадження бустерної дози для категорій.
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