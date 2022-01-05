На Дніпропетровщині бустерну дозу щеплення від коронавірусу отримали понад 2,5 тисячі жителів, додаткову – 1,8 тисячі. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Як розповіла в.о директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, бустерною дозою вакцин від коронавірусу в області щеплять медиків та працівників інтернатів, а тепер, коли Міністерство охорони здоров’я розширило список, і людей віком 60+.

«Проводитимуть ревакцинацію не раніше, ніж через 6 місяців після завершення курсу щеплення», – розповіла Вікторія Кулик.

Що таке бустерна доза

Вона пояснила, що бустерна доза потрібна, аби посилити ефективність вакцини. Для цього рекомендують використовувати м-РНК препарати Moderna або Comirnaty від Pfizer. Незалежно від того, чим людина імунізувалася раніше.

Яку дозу вакцини називають "додатковою"

За словами фахівчині, додаткову дозу вакцини від коронавірусу роблять людям, у яких міг не виробитися достатній рівень імунітету після важких захворювань. Зокрема, після трансплантації органів, ВІЛ-інфекції, онкології.

Її вводять через 1-3 місяці після останнього щеплення – тією ж вакциною, як і попередні дози.

Аби записатися на третє щеплення, можна звернутися до будь-якого пункту або центру вакцинації.

Що відомо

У Дніпропетровській області працюють 33 центри вакцинації населення, 217 амбулаторних пунктів щеплення, 120 мобільних бригад.

Станом на 29 грудня 2021 року дві дози вакцини від коронавірусу зробили більш ніж 1 млн 233 тис. мешканців Дніпропетровщині, це 52,5% дорослих

Загалом в регіоні зробили більш ніж 2 млн 577 тис. щеплень від коронавірусу.

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