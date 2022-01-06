1 січня завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. Наразі реформа, ініційована дружиною президента Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою, повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Держпродспоживслужба контролюватиме впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти”, — сказала голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

До оновленого меню для шкільних їдалень входять 160 страв. У ньому обмежені кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшили кількість молока й кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Усі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов’язані:

зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;

збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;

збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

Особливості продуктів:

приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;

картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування;

відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;

салати треба заправляти перед видаванням;

треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);

надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;

м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;

насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;

у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;

сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Плавлений сир не дозволяється;

сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;

заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;

питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.

Заборони на продаж:

у шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.

газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, кава і гриби.

Що відомо

Нові норми харчування школярів затвердив кабінет міністрів з 1 вересня 2021 року. Усі школи стовідсотково мають перейти на нове меню з 1 січня 2022 року.

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