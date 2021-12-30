З початку нового 2022 року в Україні набирають чинності понад 100 законів та постанов. Касові апарати стануть обов‘язковими для ФОПів, тарифи на воду зростуть, а вчителям та лікарям збільшать заробітну плату. Суспільне зібрало кілька ключових змін, що чекають на українців з нового року.

1. Обов'язкові касові апарати для ФОП ів

Від нового року набирає чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

2. Зростання тарифів на воду

З першого січня зросте ціна за 1 кубометр води. Відповідне рішення для 45 водоканалів прийняло НКРЕКП, нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Найбільше із списку платитимуть клієнти запорізького КП "Облводоканал" — 54.63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр. Також найвищі ціни у користувачів "Уманьводоканал" — 47,92 гривні за 1 кубометр — та КП "Бердянськводоканал" — 47,56 гривні.

У Києві тарифи зростуть майже на 20%, з 21,14 до 25,32 гривні без урахування ПДВ.

3. Зростання стипендії

Відсьогодні студенти отримуватимуть більшу стипендію. Для тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, вона зросла до 2 тис. грн, підвищена – до 2 550 грн. Для учнів професійних установ на кваліфікацію "молодший спеціаліст", "професійний молодший бакалавр", "бакалавр" виплати збільшили з 980 до 1510 гривень на місяць. Стипендію для закладів середньої спеціальної освіти збільшили у 2,5 рази — з 480 до 1250 грн.

4. Зарплати лікарям та вчителям

З нового року має збільшитись заробітна плата у медиків. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, середній медичний працівник отримуватиме від 13 500 грн, а лікарі — від 20 000 грн.

Збільшать зарплати і вчителям. Відповідне рішення прийняв Кабмін напередодні нового року. Згідно з ним, оклад підвищуватиметься на 10 %:

педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічним працівникам у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.

На 20 % підвищать зарплати педагогам у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25 % — працівникам спеціальних закладів загальної середньої освіти, на 30% — педагогам дитбудинків та спеціалізованих будинків дитини.

Проте підвищення не стосується вчителів закладів загальної середньої освіти, яких переважна більшість в Україні.

5. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

У цьогорічному бюджеті передбачено й інші підвищення, проте вже в середині та наприкінці року. Так, мінімальний прожитковий мінімум хочуть збільшити двічі: 1 липня — до 2508 грн, а з 1 грудня — до 2589 грн. Працездатні особи отримуватимуть 2600 та 2684 грн відповідно. А от мінімальну зарплату підвищать на 200 грн у жовтні. Тоді вона становитиме 6 700 грн.

6. Штраф за стать та вік у вакансіях

З 8 січня роботодавець, що вказав у вакансії певну стать, наприклад, лише жінки, або лише чоловіки, отримуватиме штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, тобто 65 000 грн. У разі збільшення мінімалки ростиме й пеня.

Окрім віку, цей штраф стосується і розміщення у вакансії переваги певній расі, кольору шкіри та політичним чи релігійним вподобанням громадян.

Винятком є тільки специфічні роботи, які можуть виконувати виключно жінки або чоловіки.

7. Українськомовні друковані ЗМІ

З 16 січня загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ мають друкуватись українською мовою. Проте російськомовні примірники залишаться, але з новими умовами. Розповсюджувати їх за передплату дозволятиметься лише за можливості передплати такого самого видання державною мовою. У місці продажу друкованого російськомовного видання має бути такий самий ЗМІ українською. Він може як продаватись, так і розповсюджуватись безоплатно.

Крім цього, в саме друковане видання не можна вносити інформацію іншою мовою, зокрема і рекламу. Винятком є англійська, офіційні мови ЄС, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. А от російська мова до цього переліку не потрапила.

За порушення цих вимог штраф сягає від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8. Пластикові пакети з 1 лютого 2022 року

З 1 лютого ціни на пластикові пакети суттєво зростуть. З 10 грудня вони стали платними. Але Кабмін не затвердив на них ціни. З грудня ж пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, відомі як "маєчка", коштуватимуть:

2,00 грн — пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн — пакет без ручок, але з боковими складками, або з ручками без бокових складок;

3,00 грн — пакет з ручками і боковими складками.

Також з 10 березня буде заборонене розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких, тонких та оксорозкладних пластикових пакетів.

А от на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка, ці вимоги не розповсюджуватимуться ще рік, до 1 січня 2023 року.

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