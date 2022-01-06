На Івано-Франківщині медики зафіксували 290 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 290 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 136 жителів Івано-Франківського, 92 — Коломийського, 43 — Калуського району, 13 — Надвірнянського та шістьох — Косівського районів. Жодного випадку захворювання не виявили у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 128 233 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 5 січня медики зафіксували чотири летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 118 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 359 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 081 житель області.

Станом на ранок 6 січня в Україні медики зафіксували 6 632 нові випадки захворювання на COVID-19.

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