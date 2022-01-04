За добу в Україні виявили 1 746 нових випадків COVID-19

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомили у МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 970 хворих;

летальних випадків – 135;

одужало – 3 629 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,6 млн людей;

одужало – понад 3,4 млн хворих;

летальних випадків – 96 436;

проведено ПЛР-тестувань – понад 16,8 млн.

За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14,7 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено понад 28,4 млн щеплень.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 4 січня:

у Польщі виявили понад 4 ,1 млн випадків COVID-19 ( 15-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 97 тисяч людей, видужали — понад 3,6 млн хворих;

виявили понад 4 випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 ( 5-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 311 тисяч людей , видужали — понад 9,5 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 ( 28-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили приблизно випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 701 тисяча випадків COVID-19 ( 56-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 695 тисяч хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — хворих. в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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