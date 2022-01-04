За добу в Україні виявили 1 746 нових випадків COVID-19

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Як повідомили у МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 970 хворих;
- летальних випадків – 135;
- одужало – 3 629 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,6 млн людей;
- одужало – понад 3,4 млн хворих;
- летальних випадків – 96 436;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 16,8 млн.
За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14,7 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено понад 28,4 млн щеплень.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на 4 січня:
- у Польщі виявили понад 4,1 млн випадків COVID-19 (15-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 97 тисяч людей, видужали — понад 3,6 млн хворих;
- у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 (5-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 311 тисяч людей, видужали — понад 9,5 млн хворих;
- у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 (28-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 701 тисяча випадків COVID-19 (56-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 695 тисяч хворих.
- в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.
Що відомо
- Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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