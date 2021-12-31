COVID-19 на Івано-Франківщині: 2021 рік у цифрах

Упродовж 2021 року на Івано-Франківщині медики виявили 78 999 випадків COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України. Станом на 1 січня 2022 року кількість прикарпатців, яким підтвердили цей діагноз, становить 127 605.

Пік хвороби у 2021

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 на Франківщині медики підтвердили у листопаді — 16 804.

Кількість нових випадків COVID-19, які медики виявляли упродовж 2021 року на Івано-Франківщині

В окремі дні кількість занедужалих на коронавірус за добу сягала понад 1 200.

Завантаженість у лікарнях була максимальною — до 100%. Проте вже станом на кінець листопада ситуація почала стабілізуватися.

На екваторі року

Станом на кінець червня на Івано-Франківщині діагноз підтвердили 86 659 людям. Померли 2 098 жителів області.

В Україні — 2 235 096 хворих, понад 52 тис. летальних, 2 166 668 українців — одужали.

Фото: Суспільне Карпати

Летальні у 2021

Станом на 1 січня 2022 року кількість летальних випадків з COVID-19 на Івано-Франківщині становить 3 103. Найбільше жителів області з підтвердженим діагнозом померли у листопаді — 669.

Кількість летальних випадків з COVID-19, які медики виявляли упродовж 2021 року на Івано-Франківщині

Станом на 30 листопада помер 51 медичний працівник з діагнозом COVID-19. Цьогоріч з діагнозом "коронавірус" померла породілля, новонароджена дитина, мати якої в останній місяць вагітності хворіла на коронавірус, голова Світової федерації українських лемківських об’єднань Ярослава Галик, вагітна помічниця судді, старший лейтенант коломийської "Десятки", актор Коломийського драмтеатру Зіновій Симчич та колишній голова Долини Володимир Гаразд.

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