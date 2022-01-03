З 3 січня центри вакцинації проти COVID-19 на Івано-Франківщині працюють у звичному режимі. Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Вони відновлюють свою роботу після вихідних 1 та 2 січня.

З 10:00 до 16:00 в Івано-Франківській області працюють центри вакцинації проти COVID-19 за адресами:

м. Івано-Франківськ, вул. Целевича, 34 — спортивний комплекс Івано-Франківського національного медичного університету;

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2 — центральний корпус медуніверситету;

м. Коломия, вул. Крип'якевича, 13;

м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 — виставковий зал Калуської міської ради;

м. Надвірна, вул. Федьковича, 4;

м. Косів, вул. Грушевського, 1 — міський будинок культури;

смт Верховина, вул. Жаб'євська, 10.

З 09:00 до 15:00 працюватиме пункт вакцинації на залізничному вокзалі Івано-Франківська.

Також з 10:00 до 20:00 в Івано-Франківську центр імунізації на вул. Івасюка, 17 прийматиме охочих вакцинуватися проти COVID-19.

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