За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 366 людей;

померли – 273;

одужали – 8 439.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 682 659 осіб, 3 491 793 — одужали, 96 709 — померли.

Також за добу проти COVID-19 вакциновані 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 5 січня:

у Польщі виявили понад 4,1 млн випадків COVID-19 ( 15-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 98 тисяч людей, одужали — понад 3,6 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 ( 5-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 312 тисяч людей , видужали — понад 9,5 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 ( 28-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили приблизно випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 702 тисячі випадків COVID-19 ( 56-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 695 тисяч хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — хворих. в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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