Пакування подарунків. Поради від майстрині з Миколаївщини

Серед трендів пакування подарунків у 2022 році переважають обгортки з крафтового паперу, пастельні відтінки та декор у природній екотематиці. Пакування для жінок та чоловіків відрізняються кольорами та стилями.

Про варіанти зовнішнього оформлення подарунків кореспондентам Суспільного розповіла майстриня з Галицинівської громади, що на Миколаївщині, Анна Сальник.

Як оформити подарунок для жінок

За словами Анни Сальник, пакування для жінки дозволяє показати більше фантазії, тому що можна використовувати якісь яскраві кольори, оригінальні мотиви, яскраві принти.

"При виборі оформлення пакування необхідно враховувати статус жінки, наскільки вона вам близька, щоб не перенаситити декор", — розповідає майстриня.

Фото: архів Анни Сальник Пакування подарунку для жінки

Як пакувальний елемент також використовують паперові пакети, їх, за словами майстрині, роблять самостійно з крафтового паперу: внизу загортають як пакет, а вгорі загинають.

Фото: Facebook Крафтовий пакет

Поширені різні варіанти прикрашення такого пакування: стрічки, гілочки калини чи ялини, паличка кориці у поєднанні із засушеними цитрусами тощо.

"Декоруємо яскравою, червоною якоюсь стрічкою. Листівочку додаємо, чи дерев’яний декор, або такі вибиті штамбики. На новорічно-різдвяні свята ялиночки або віночки", — каже Анна Сальник.

Як оформити подарунок для чоловіків

Анна Сальник розповіла, що пакування для чоловіків не повинно містити жіночі декоративні елементи.

"Не можна використовувати бантики, стрічки. Чоловічий подарунок має виглядати суворо та статусно – це може бути якась однотонна коробка або крафтовий папір одного кольору", — говорить майстриня.

Анна Сальник радить пакувати чоловічі подарунки в крафтові пакети темних кольорів. За словами майстрині, добрий вигляд має пакування з тканин, наприклад, пляшки з алкогольними напоями вона радить презентувати у торбинці з темно-синього оксамиту, на якій можна вишити ініціали чоловіка, в золотих чи срібних відтінках.

"Дуже модно зараз шити торбинки з мішковини або льону, для жінки їх можна розписати акриловими фарбами, для чоловіка торбинку можна перев’язати джгутом", — додає жінка.

Фото: особистий архів Анни Сальник Приклад пакування пляшки

Варіанти пакування

Майстриня розповіла про бюджетний варіант пакування подарунків, який можна повторити самостійно вдома.

"Беруть картон, наприклад, в якому продають цукерки чи печиво, такий міцний картон. Із нього ми складаємо коробочку, обклеюємо крафтовим папером, всередині можна або оксамитовою тканиною зробити, або теж крафтовим папером прикрасити. Всередину можна класти сизаль, тобто подарунок лежатиме на сизалі, це також екологічний матеріал. Є просто вже готовий папір порізаний смужками, соломка також є, щоб покласти всередину", – розповідає майстриня.

Фото: особистий архів Анни Сальник Пакування подарунків від Анни Сальник

Другий варіант пакування.

"Беремо папір: складуємо навпіл, беремо двосторонній скотч та склеюємо, він виходить, як циліндр. Після цього низ пакунку треба скласти: трикутник на трикутник, спочатку один навпроти одного. Також за допомогою двостороннього скотчу ми це все закріплюємо. Згори в середину ми закладаємо, наприклад, іграшку чи якусь річ, яку хочемо подарувати. Вгорі пакунок складаємо гармошкою", – каже Анна Сальник.

Також майстриня радить декорувати пляшки та свічки, створювати фруктові букети.

Фото: особистий архів Анни Сальник Фруктові букети та декоровані пляшки від Анни Сальник

Різдвяні вінки в екостилі, декорують шишками, гілочками дерев, мохом тощо.

"Свічник також декорують в екостилі. Всередині свічка, після того, як вона відгоряла її виймають та вставляють нову свічку", – розповідає майстриня.

Фото: особистий архів Анни Сальник Підсвічник від Анни Сальник

"Спочатку вирізаю коло з пінопласту або картону, також обмотую його мішковиною. Та тоді починаю обклеювати його за допомогою гарячого клею-пістолету шишками, гілочками, різними дрібничками декору", – говорить мисткиня.

Тренди пакування у 2022 році

У 2022 році трендом пакування подарунків є екопакування, зокрема крафтовий папір пастельних кольорів, а якщо й присутній малюнок, то тільки мінімальний та ненав’язливий.

"Зараз часто при пакуванні подарунків використовують щось пов’язане з повітряними кульками, також невеликі жіночі подарунки можна загорнути просто у фатин та декорувати квіткою, ялинковими гілочками, засушеними апельсинами чи корицею", – каже Анна Сальник.

За її словами, на початку 2022 року серед кольорів найпопулярнішими є золото та срібло, а також пастельні тони. Для чоловіків – темно-синій та темно-сірий кольори, для жінок – пакування карамельного та білого кольору, але з яскравим декором.

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