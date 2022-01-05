У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 5 січня відкрилась виставка "Лялькова казка у музеї" п’ятьох майстринь з Миколаєва. На виставці представлені вироби, створенні у період від 1990-го до 2022 років.

Миколаївська мисткиня Ірини Козак вісім років створює м'які іграшки. Робити їх навчалася сама: в інтернеті дивилась відео, потім застосовувала на практиці.

"Вони зроблені з синтепону, звичайних капронових панчіх. Голочка для валяння, каркас із дроту і бажання працювати — все. Найбільше, які мені подобаються, це мій дід та гномик. Дідусь мені подобається, тому що він схожий на мого покійного батька. А гномик — він такий кумедний, цікавий", — розповідає Ірина Козак.

Створення однієї іграшки може тривати місяць і більше.

Фото: Василь Філімон/Суспільне Миколаїв Майстриня Ірина Козак

Майстриня Поліна Андрієвська робить новорічні іграшки з вати. Ліпленням почала займатись з 2014 року. Працює на замовлення.

"Жінка шукала такого Діда Мороза зі свого дитинства. Там була маленька чорно-біла фотографія, ось треба було саме із зайчиком. Мені так сподобалося. Я спробувала, мені сподобалося. Я ліпила його з таким задоволенням", — каже Поліна Андрієвська.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Майстриня Поліна Андрієвська

Створивши іграшки Поліна Андрієвська їх фарбує.

"Працюю акрилом, аквареллю, в залежності від того, як треба чухати пастеллю на обличчі, коли потрібно. Покривається все це акриловим лаком. В принципі, нічого не пахне, це не шкідливо", — говорить майстриня.

На виставці в окремій кубічній вітрині експонуються дві фарфорові ляльки кінця 19 століття, виготовлені з порцеляни.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Дві фарфорові ляльки кінця 19 століття

Також представлені новорічні іграшки 1930-1950-х років. Усі вони з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Новорічні іграшки 1930-1950-х років

"Цим іграшкам майже 100 років. Раніше використовували ватну техніку: бралась вата, старий крохмаль, вода і робили іграшки. Також бачимо іграшки 80-90-х років складового виробництва. Усе це зберігається у фондах музею. У нас температурно-вологий режим завжди підтримується для того, щоб предмети не розсипалися, не пересихали, не було переохолодження", — розповідає наукова співробітниця Миколаївського обласного краєзнавчого музею Анастасія Крилова.

Загалом в експозиції "Лялькова казка у музеї" представлені понад 100 іграшок.

Триватиме виставка до кінця січня 2022 року.

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