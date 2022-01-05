В останні дні січня користувачі додатку "Дія" зможуть згенерувати COVID-сертифікат після третього (бустерного) щеплення проти коронавірусу. Він формується так само як і решта документів — за запитом громадянина та діятиме 9 місяців, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

​​"COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію", — йдеться у повідомленні.

Аби отримати новий цифровий сертифікат, після щеплення потрібно буде надіслати запит через портал або додаток "Дія".

У МОЗ зазначають, що порядок генерації нового документу про вакцинацію нічим не відрізняється від інших. Єдина відмінність — термін дії сертифіката. Він буде дійсним майже 9 місяців.

На додачу, після бустерного щеплення можна буде отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його видаватимуть за місцем щеплення або в сімейного лікаря, а його термін дії також складатиме 270 днів.

Що відомо

4 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. На додаткову дозу можна записатись онлайн. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації.

За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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