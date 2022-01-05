У Маріуполі на одному з підприємств міста знайшли тіла трьох людей. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця центрального відділу поліції Мирослава Попова.

"4 січня, на території підприємства у Лівобережному районі Маріуполя виявлено тіла трьох громадян, серед яких – 16-річний хлопець. За попередньою інформацією, загиблі незаконно проникли на підприємства та отруїлися газом", — розповіла Мирослава Попова.

Мирослава Попова, додала, що тіла виявили у приміщенні в доменному цеху. Загиблі жителі Маріуполя віком 33, 25 та 16 років.

Речниця зазначила, що неповнолітнього хлопця поліція шукала понад добу. Він вийшов з будинку знайомої та не повернувся додому.

За словами речниці, тілесних ушкоджень і слідів насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті встановлює судово-медична експертиза. Справу кваліфікували з позначкою "Нещасний випадок".

Що відомо

За даними ДСНС у Донецькій області подія сталася на комбінаті ПрАТ "МК Азовсталь" в підсобному приміщенні поблизу доменного цеху. Троє загиблих не є працівниками підприємства.

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