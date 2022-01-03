На Донеччині без ознак життя знайшли тіло українського військового

3 січня на Донеччині знайшли тіло українського військового без ознак життя. Він проходив військову службу за контрактом. За попередньою версією слідства, військовий вистрілив собі в голову.

Про це пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

"Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", — йдеться у повідомленні.

Додають, що слідством розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Що відомо

Загиблий 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області.

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