Жителі Кіровоградщини можуть вакцинуватись бустерною дозою. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Бустерна доза – це третє щеплення, яке робиться, щоб підсилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

Чим відрізняється бустерна доза від додаткової, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

"Настав час можливості для тих, хто отримав повну вакцинацію, ревакцинуватись бустерною дозою. Або додатковою дозою за медичними показниками. Для цього треба звернутися до пунктів вакцинації, і після консультації з лікарем, вам буде запропонована ревакцинація", – сказав Олег Рибальченко.

Бустерну дозу робитимуть вакциною Pfizer не залежно від тих вакцин, якими робили два попередніх щеплення. "Зараз Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися різними видами вакцин".

Щепитися втретє можна через шість місяців після другої дози. "Хто в квітні перші в області зробили вакцинацію, вже можуть готуватися до ревакцинації бустерною дозою. Вони будуть враховані в додатку "Дія".

Що відомо

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На додаткову дозу можна записатись онлайн.

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