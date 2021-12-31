Міністерство охорони здоров’я дозволило робити бустерну дозу від коронавірусу з 22 грудня. Нині на Кіровоградщині її вкололи 287 жителів. Чому та кому її треба робити, пояснила Суспільному головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Бустерна доза – це третє щеплення, яке робиться, щоб підсилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

Нині бустерну дозу вакцини рекомендують робити працівникам з групи ризику: медикам та соціальним працівникам – не раніше, ніж за пів року після другого щеплення.

"Ревакцинальна доза дозволена вакцинами Moderna та Pfizer. Бустерна доза підсилить дію тих, які ми отримали попередньою. Тобто підсилить імунну відповідь від коронавірусу. Найближчим часом в ковід-сертифікатах та додатку "Дія" буде прописана ця третя доза", – сказала Надія Оперчук.

Отримати третє щеплення можуть люди, які мають важкі хвороби. Це не бустерна, а додаткова доза вакцини, каже лікарка. "Їх не слід плутати. Додаткову дозу вводять пацієнтам за призначенням лікарів. Це люди з ослабленим імунітетом, які отримують або хіміопрофілактику, або гормональну терапію. Їх імунна відповідь формується неефективно. Тому через 28 днів їм вводять додаткову дозу вакцини. Ця доза не буде генеруватися у сертифікаті".

Коли всі охочі зможуть отримати третю дозу щеплення від коронавірусу, поки невідомо – Міністерство охорони здоров’я визначається з датою.

Хто перший на Кіровоградщині отримав бустерну дозу?

Подружжя медиків з Кропивницького перші в області вкололи бустерну дозу від коронавірусу. Дмитро та Катерина Королькови щепились втретє в центрі масової вакцинації, який розміщений у будівлі Кропивницької міськради.

Суспільне Кропивницький Лікарі з Кропивницького Дмитро та Катерина Королькови, які першими зробили бустерну дозу на Кіровоградщині

Перші два щеплення Дмитро зробив вакциною AstraZeneca навесні. Від другої дози минуло пів року. "Оскільки з’явилася можливість отримати бустерну дозу, яка посилить мій імунітет – хочу скористатися цією можливістю", – сказав Дмитро Корольков.

"Ми з чоловіком медики, важливо не хворіти та не заразити інших. Також це приклад для наших пацієнтів: медики не тільки кажуть про необхідність вакцинації, а й самі вакцинуються", – сказала Катерина Королькова,.

На третю дозу обрали вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech. "Може бути підвищення температури, біль в місці ін’єкції. Але це звичайні побічні ефекти вакцинації, яких не треба боятися. Вони пройдуть за кілька днів", – сказав лікар.