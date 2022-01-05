Діти з Приютівської громади, що у Кіровоградській області, зможуть лікуватись у стоматолога за гроші з її бюджету. Про це Суспільному розповіла заступниця селищного голови Тетяна Панета.

Громада Приютівки уклала договір з Олекандрійською, яка територіально розташована за дев'ять кілометрів, про обслуговування приютівських дітей в дитячій стоматологічній клініці Олександрії. В договорі йдеться, що громада перераховує гроші для лікування дітей від 0 до 18 років. "Це такий перелік медичних послуг: догляд, лікування, видалення, – розповіла Тетяна Панета, – звичайно, що це не буде вартісне протезування високотехнологічними полімерами – це за додаткову плату батьків, але мінімальний догляд можливий".

Мінімальна сума на одного пацієнта – 123 гривні на одну дитину, у громаді – дві тисячі дітей, каже Тетяна Панета: "Це не буде централізоване обстеження, за потреби, батьки можуть поїхати з дитиною, і отримати лікування".

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