Одинадцятирічний хлопець зі Знам’янки травмувався через вибух петарди

Одинадцятирічний хлопець зі Знам’янки Кіровоградської області травмувався через вибух петарди. Нині він лікується в обласній дитячій лікарні в Кропивницькому, розповів Суспільному завідувач травма-ортопедичного відділення Микола Пристайко.

У хлопця – вибухові травми руки, розповів лікар: "Стан – середньої-тяжкості: на першому та другому пальці правої руки на м’яких тканинах нігтьових фаланг – три рани. Якщо все буде добре, рани будуть заживати, не запалюватимуться, днів пять-сім під спостереженням, а далі будуть дома перев’язуватись. І якщо все буде добре, пальці відновляться через два-три тижні".

Першу медичну допомогу хлопець отримав у Знам’янці: там наклали асептичні пов’язки і направили в дитячу обласну лікарню.

Хлопець розповів лікарю: він йшов вулицею, знайшов петарду, підняв її з землі і вона в нього у руках вибухнула.

Батьки хлопця відмовилися спілкуватись зі знімальною групою Суспільного.

Лікар каже, це перша травма через піротехніку, яка сталась цієї зими.