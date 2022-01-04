У США науковці виявили антитіла, які нейтралізують “Омікрон” та інші варіанти SARS-CoV-2. Ці антитіла націлені на ділянки вірусного білка, які залишаються практично незмінними під час мутації вірусів. Про це повідомляє науковий портал genengnews.com.

Нові результати дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, свідчать: можливо розробити вакцини та засоби лікування антитілами, які будуть ефективними не тільки проти варіанту “Омікрон”, але й щодо інших варіантів, які можуть з’явитися в майбутньому. Ключовим буде визначення мішеней “широко нейтралізуючих” антитіл на білку спайка.

“Зосереджуючись на антитілах, які націлені на ці висококонсервовані ділянки на шиповому білку, є спосіб подолати безперервну еволюцію вірусу”, — сказав один із керівників дослідження Девід Візлер з Медичного інституту Говарда Хьюза, доцент біохімії Медичної школи Вашингтонського університету в Сіетлі.

Що відомо

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

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