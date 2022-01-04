На новорічні свята окупанти посилювали передові позиції — розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей командування ЗС РФ продовжує посилювати угруповання окупаційних військ. Цю інформацію Суспільному підтвердили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Під час проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами ураження", — сказано у повідомленні.

Додають, що під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з використання артилерії. Окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення та збільшили кількість снайперських пар.

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber