На новорічні свята окупанти посилювали передові позиції — розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей командування ЗС РФ продовжує посилювати угруповання окупаційних військ. Цю інформацію Суспільному підтвердили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Під час проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами ураження", — сказано у повідомленні.
Додають, що під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з використання артилерії. Окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення та збільшили кількість снайперських пар.
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