Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ у Донецькій і Луганській областях

Найманці РФ продовжують блокувати більшість КПВВ на лінії розмежування. Про це повідомляє Міністерство Внутрішніх Справ України.
"Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів. Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в "Станиці Луганській", — сказано у повідомленні.
Додають, що за тиждень через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію пройшли 6 553 людей, а на контрольовану територію – 5 512 людей.
Також додають, що через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають лише окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.
Зазначають, що з підконтрольної сторони усі КПВВ відкриті щоденно з 08.00 до 16.00.
Що відомо
- Станом на 30 жовтня у Донецькій та Луганській області окупанти не пускають людей через п'ять дорожніх коридорів й обмежують пересування на двох відкритих КПВВ.
- Жителі ОРДЛО можуть перетнути КПВВ без самоізоляції отримавши запрошення на вакцинацію