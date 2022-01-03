Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ у Донецькій і Луганській областях

Найманці РФ продовжують блокувати більшість КПВВ на лінії розмежування. Про це повідомляє Міністерство Внутрішніх Справ України.

"Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів. Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в "Станиці Луганській", — сказано у повідомленні.

Додають, що за тиждень через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію пройшли 6 553 людей, а на контрольовану територію – 5 512 людей.

Також додають, що через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають лише окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

Зазначають, що з підконтрольної сторони усі КПВВ відкриті щоденно з 08.00 до 16.00.

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