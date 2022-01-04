У 2021 році на Донеччині та Луганщині СБУ виявила майже 500 вибухових пристроїв

У 2021 році оперативники Служби безпеки України на території Донецької та Луганської областей виявили майже 500 вибухових пристроїв та понад 40 схронів окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Серед вилученого з тайників – протитанкові міни, бойові гранати, майже 500 вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у пресслужбі, схрони зі зброєю та боєприпасами облаштували російські окупанти для організації диверсій на сході України.

У 2021 році була засуджена агентка спецслужб РФ, яка причетна до підготовки серії терактів на території проведення операції Об'єднаних сил.

У вересні 2021 року правоохоронці виявили два схрони окупантів, у яких були майже 40 кг тротилу, протитанкові та протипіхотні міни, набої до зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

На Луганщині у селі Боброве на території домоволодіння так званого "першого заступника голови уряду ЛНР" виявили дві реактивні протитанкові гранати, 20 гранат РГЛ-5, та майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

У Покровському районі на Донеччині співробітники СБУ виявили схрон, який облаштував снайпер так званого "батальйону Восток". Там знайшли автомат Калашникова з двома магазинами, понад пів кілограма тротилу, три електродетонатори, два гранатометних постріли, дві гранати РГД-5 із запалами, більше ніж 2,5 тис. набоїв різного калібру, п'ять димових шашок, 23 реактивних освітлювальних патрони дистанційної дії.

Що відомо

На Донеччині до 8 років ув'язнення засудили 23-річну жінку, яка збирала розвідувальну інформацію на користь бойовиків. ЇЇ затримали у жовтні 2021 року у Краматорську.

У Донецькій області правоохоронці за допомогою металошукачів знайшли черговий схрон зброї.

Від початку гібридної війни з РФ правоохоронці викрили понад 20 кадрових розвідників — шпигунів, які працювали в Україні під виглядом дипломатів.

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