Родини шістьох загиблих канадців у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, отримають 107 млн канадських доларів компенсації.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді, передає ВВС. При цьому іранська сторона не захищалася в суді.

Адвокат родичів Марк Арнольд заявив, що для отримання компенсації його команда намагатиметься конфіскувати іранські активи в Канаді та за кордоном, серед яких можуть бути нафтові танкери.

Рішення суду ґрунтується на постанові суду, яку було ухвалено у травні 2021 року і яка визнала збиття літака PS752 навмисним терористичним актом.

Що відомо

8 січня літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф.

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