Родини шістьох загиблих канадців у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, отримають 107 млн канадських доларів компенсації.
Відповідне рішення ухвалив Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді, передає ВВС. При цьому іранська сторона не захищалася в суді.
Адвокат родичів Марк Арнольд заявив, що для отримання компенсації його команда намагатиметься конфіскувати іранські активи в Канаді та за кордоном, серед яких можуть бути нафтові танкери.
Рішення суду ґрунтується на постанові суду, яку було ухвалено у травні 2021 року і яка визнала збиття літака PS752 навмисним терористичним актом.
Що відомо
- 8 січня літак МАУ розбився незабаром після вильоту з Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі загинули.
- 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.
- 19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.
- Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.
- Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.
- Уряд Канади оголосив 8 січня Національним днем пам’яті жертв авіакатастроф.
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- Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу літака МАУ, який у ніч проти 8 січня 2020 року був збитий над Тегераном, вимагає від Ірану повернутися до переговорів щодо виплат компенсацій родичам загиблих.