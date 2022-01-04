COVID-19 виявили ще у 152 жителів Донеччини та Луганщини

Протягом 3 січня COVID-19 підтвердили у 124 жителів Донеччини та у 28 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 2 людей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Минулої доби від коронавірусу одужали 163 хворих на Донеччині та 8 хворих на Луганщині.
3 січня щеплення від COVID-19 отримали 1072 жителі Донеччини, з них першу дозу – 319. На Луганщині вакцинувались 488 людей, першу дозу отримали 80 людей. Від початку компанії з вакцинації додаткову дозу щеплення отримали 196 людей на Донеччині та 29 на Луганщині, ревакцинальну дозу – 122 жителі Донеччини та 21 житель Луганщини.
За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Що відомо
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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