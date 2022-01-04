COVID-19 виявили ще у 152 жителів Донеччини та Луганщини

Протягом 3 січня COVID-19 підтвердили у 124 жителів Донеччини та у 28 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 2 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 163 хворих на Донеччині та 8 хворих на Луганщині.

3 січня щеплення від COVID-19 отримали 1072 жителі Донеччини, з них першу дозу – 319. На Луганщині вакцинувались 488 людей, першу дозу отримали 80 людей. Від початку компанії з вакцинації додаткову дозу щеплення отримали 196 людей на Донеччині та 29 на Луганщині, ревакцинальну дозу – 122 жителі Донеччини та 21 житель Луганщини.

За добу 3 січня в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21). Летальних випадків – 135. За добу 36 289 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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