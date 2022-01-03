Як на передовій розпочався 2022 рік

Журналісти Суспільного побували на передових позиціях у Луганській області та розпитали українських бійців, як для них розпочався 2022 рік.

Військові розповіли журналістам, що ранком на передовій неподалік Золотого тихо.

"Все тихо. Після Нового року не стріляли. Періодично стрілкова зброя, але то дуже рідко, буквально пару раз за ніч", — розповіли військовослужбовці ЗСУ Микола та Артем.

20-річний Павло, який майже рік служить розповів, що наразі заважає погода оскільки через сніг та хуртовини на позиціях погана видимість.

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Чи не на кожній позиції разом з бійцями — коти та собаки. Вони, кажуть військові, їм підіймати настрій та нагадують про дім. На передовій на Новий рік бійці також загадували бажання.

"В першу чергу, щоб закінчилась війна, жити мирним життям в нашій чудовій країні. Повернути своє, нам чужого не потрібно. Нам треба повернути свої території, щоб в нашій країні був мир, добробут та злагода", — розповів військовослужбовець ЗСУ Ілля.

Військові запевняють, що готові до будь—яких провокацій ворога.

Що відомо

Від початку доби, 3 січня, з боку бойовиків зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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За останню добу режим тиші не порушено

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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