За останню добу режим тиші не порушено — штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

31 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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