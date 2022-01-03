За останню добу режим тиші не порушено — штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.
Що відомо
- 31 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.