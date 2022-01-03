На Донбасі поранено одного українського військового — штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення" — сказано у повідомленні.
Додають, що у бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. А в напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Також, поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Що відомо
- 31 грудня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
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