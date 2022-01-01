Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус вважає, що у 2022 році людство зможе подолати пандемію коронавірусу і для цього є всі необхідні засоби. Про це він заявив у своєму новорічному зверненні.

"Ми маємо всі необхідні ресурси й причини — вже не менше п’яти мільйонів померлих — для завершення цього лиха. Але, як ми раніше й казали, все зводиться до бажання", — заявив Гебреєсус.

Він нагадав, що ВООЗ схвалила до екстреного використання вже десять вакцин проти коронавірусу, у всьому світі за 2021 рік зробили понад 8,5 мільярда доз щеплень і, крім того, готуються нові засоби лікування COVID-19, які можуть запобігти смерті від хвороби. Але "через очевидну нерівність" ці здобутки нерівномірні.

"Вузьколобий націоналізм, егоїзм, нагромадження вакцин і нерівність доступу до них — усі ці провали і не лише підживлювали пандемію. Чим далі триває нерівність, тим більша ймовірність, що вірус мутує і з’являється нові штами, які ми не можемо ані попередити, ані передбачити", — застерігає генеральний директор ВООЗ.

Він закликав світ посприяти досягненню у 2022 році трьох цілей, які, на його думку, дозволять зупинити пандемію: вакцинація 70% всього дорослого населення світу, побудова засад глобальної системи охорони здоров’я і збільшення фінансування первинної ланки медичної допомоги.

"На мій погляд, якщо ми зможемо успішно втілити ці цілі, то в кінці 2022 року будемо не відзначати кінець третього року пандемії, а святкувати повернення до доковідного життя, коли ми збиралися в колі сім’ї та друзів на свята і тішилися компанією і любов’ю одне одного", — підсумував Гебреєсус.

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Що відомо

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 1 січня 2022 року майже 288,6 мільйона людей у всьому світі хворіли або хворіють на COVID-19. Із них понад 5,4 мільйона померли.

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